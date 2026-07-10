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Царьград

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Токаев пригласил Трампа посетить Казахстан с визитом

Токаев пригласил Трампа посетить Казахстан с визитом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил Дональда Трампа посетить Казахстан. В ходе телефонного разговора лидеры обсудили экономическое и политическое сотрудничество, а также Токаев поздравил США с 250-летием независимости.

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