Токаев пригласил Трампа посетить Казахстан с визитом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил Дональда Трампа посетить Казахстан. В ходе телефонного разговора лидеры обсудили экономическое и политическое сотрудничество, а также Токаев поздравил США с 250-летием независимости.
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