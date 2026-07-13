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stroim21

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Как превратить 3–4 сотки в полноценное пространство для жизни: личный взгляд на проектирование

Когда я впервые увидела свои три сотки, первым чувством было разочарование. Всего триста квадратных метров — разве можно здесь развернуться? Но спустя несколько лет экспериментов, ошибок и маленьких побед я поняла: ограниченная площадь — это не приговор, а лучший стимул для творчества.

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