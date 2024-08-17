«Хотят прикрыть свой позор на Донбассе»: Опальный депутат верховной Рады Украины назвал главную цель вторжения ВСУ в Курскую область

Вторжение группировки националистов в Курскую область РФ имело цель прикрыть позор ВСУ на Донбассе. Такую мысль высказал находящийся в следственном изоляторе по обвинению в госизмене депутат верховной Рады Украины Александр Дубинский.
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