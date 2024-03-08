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Гуменюк: в Одесской области взрывы повредили объект инфраструктуры

Гуменюк: в Одесской области взрывы повредили объект инфраструктуры

Объект инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе Одесской области повредило взрывами. Об этом сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

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