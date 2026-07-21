Бывший генерал ВС Турции сообщил о планах покушения на Эрдогана в 2016 году

По словам генерала, сторонники запрещённой в Турции организации ФЕТӨ (фетхуллахисты) намеревались захватить Эрдогана в Мармарисе, доставить в аэропорт «Даламан», посадить на самолёт иностранной авиакомпании и там его убить.
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