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Регионы России

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Бывший генерал ВС Турции сообщил о планах покушения на Эрдогана в 2016 году

Бывший генерал ВС Турции сообщил о планах покушения на Эрдогана в 2016 году

По словам генерала, сторонники запрещённой в Турции организации ФЕТӨ (фетхуллахисты) намеревались захватить Эрдогана в Мармарисе, доставить в аэропорт «Даламан», посадить на самолёт иностранной авиакомпании и там его убить.

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