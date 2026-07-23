Казакова рассказала о работе Комитета ГД по культуре по сохранению традиционных ценностей

Достижение целей в решении поставленных Президентом РФ задач по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей стало важным направлением работы Комитета Госдумы по культуре в восьмом созыве, сообщила, представляя отчёт о работе комитета, его глава Ольга Казакова.