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Джикия — о дебюте за «Локомотив»: «Смазанно. Обидно, что через рикошет залетело»

Джикия — о дебюте за «Локомотив»: «Смазанно. Обидно, что через рикошет залетело»

Защитник Георгий Джикия назвал смазанным свой дебют в составе «Локомотива» Джикия вышел на поле на 82-й минуте матча 1-го тура против «Ахмата», а через минуту грозненская команда забила гол после рикошета от ноги бывшего защитника «Спартака».

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