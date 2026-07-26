Защитник Георгий Джикия назвал смазанным свой дебют в составе «Локомотива» Джикия вышел на поле на 82-й минуте матча 1-го тура против «Ахмата», а через минуту грозненская команда забила гол после рикошета от ноги бывшего защитника «Спартака».
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