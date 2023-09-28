Пожалуй, впервые, более-менее подробно, просмотрел выступления многих лидеров и представителей стран на 78-й Генассамблее ООН.
Александр Вучич: нет никакого международного права!
Комментарии
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Андрей ПандовРихтер
Гюнтер, а как насчёт "Сарматом" по Берлину прямо сейчас"?
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2 час.
Эдуард Николаев
не было ни какого права , право сильного , вот и всё
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2 час.
Людмила Свириденко
А что, после всех событий и санкций, кто-то думал, что оно есть? Ну, разве что, российский МИД до сих пор этого мнения придерживается))
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1 час.
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