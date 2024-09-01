Полиция задержала четырех демонстрантов в ходе протестов в Тель-Авиве

После беспорядков в Тель-Авиве полиция задержала четырех участников акции протеста с требованием скорейшего заключения соглашения об освобождении удерживаемых в Газе заложников и проведения досрочных выборов в Израиле.
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