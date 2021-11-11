Газета Труд

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  • владимир Сырников
    Хоть говорят, что интернет большая помойка, но телевидение (за редким исключением) это громадная помойка, где насажда...Телеящик сдает по...

Телеящик сдает позиции

Телеящик сдает позиции

На днях Валентина Матвиенко предложила бороться с безнравственными передачами на российском телевидении.

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Комментарии
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владимир Сырников
Хоть говорят, что интернет большая помойка, но телевидение (за редким исключением) это громадная помойка, где насаждается пошлость и разврат. И, самое странное, государство их ещё и датирует, хотя официально осуждает многие их передачи. Мы критикуем Запад за двойные стандарты, когда у нас на телевидение эти двойные стандарты почему-то процветают. И, надо думать, что этих бы двойных стандартов у нас бы не было, будь у власти И.В.Сталин. Думается, что при нём, проводить двойные стандарты, никому бы даже в голову не пришло бы!
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