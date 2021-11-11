Телеящик сдает позиции

владимир Сырников

Хоть говорят, что интернет большая помойка, но телевидение (за редким исключением) это громадная помойка, где насаждается пошлость и разврат. И, самое странное, государство их ещё и датирует, хотя официально осуждает многие их передачи. Мы критикуем Запад за двойные стандарты, когда у нас на телевидение эти двойные стандарты почему-то процветают. И, надо думать, что этих бы двойных стандартов у нас бы не было, будь у власти И.В.Сталин. Думается, что при нём, проводить двойные стандарты, никому бы даже в голову не пришло бы!