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ХОХЛЫ НЕ СДЕРЖИВАЮТ ВОСТОРГА

ХОХЛЫ НЕ СДЕРЖИВАЮТ ВОСТОРГА

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона не смог сдержать восторга по поводу трагедии в Москве.

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Комментарии
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Валерий Ребров
Пора бы уже ковровое бомбометание сделать в западной хохляндии типа во львове чтоб ни чего не напоминало об этом городе
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8 час.
НЭ
Наталья Эрнст
Это же просто хохлятская, ублюдочная натура. *Ни зьим, так понадкусую* На поле боя не могут победить, так хоть над смертью гражданских поглумиться. Мрази одним словом. Я не удивлюсь, если они уже почтовую марку с горящим &quot;крокус холл&quot; поставили на крещатике, чтобы ублюдки фоткались на фоне..
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4 час.
Тамара Кукушкина
Когда же этот мячик лопнет?
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1 час.

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