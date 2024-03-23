ХОХЛЫ НЕ СДЕРЖИВАЮТ ВОСТОРГА

Пора бы уже ковровое бомбометание сделать в западной хохляндии типа во львове чтоб ни чего не напоминало об этом городе

НЭ

Наталья Эрнст

Это же просто хохлятская, ублюдочная натура. *Ни зьим, так понадкусую* На поле боя не могут победить, так хоть над смертью гражданских поглумиться. Мрази одним словом. Я не удивлюсь, если они уже почтовую марку с горящим "крокус холл" поставили на крещатике, чтобы ублюдки фоткались на фоне..