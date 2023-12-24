Сенатор связал отказ стран ЕС от гарантий безопасности Киеву с их бесполезностью

ТАСС/Zuma Шесть стран Евросоюза отказались предоставлять гарантии безопасности Украине, поскольку они понимают их бесполезность, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, пишет Лента.
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