Ночная атака на Самарскую область: загорелся склад Wildberries

В ночь на 2 августа Самарская область подверглась атаке украинских беспилотников. Под ударом оказался логистический комплекс Wildberries в поселке Новосемейкино Красноярского района, где после удара на территории объекта начался пожар.
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