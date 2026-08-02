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Аргументы и Факты

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Ночная атака на Самарскую область: загорелся склад Wildberries

Ночная атака на Самарскую область: загорелся склад Wildberries

В ночь на 2 августа Самарская область подверглась атаке украинских беспилотников. Под ударом оказался логистический комплекс Wildberries в поселке Новосемейкино Красноярского района, где после удара на территории объекта начался пожар.

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