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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Главреж театра драмы на Алтае заявил об уходе из-за "расхождений" с руководством

Главреж театра драмы на Алтае заявил об уходе из-за "расхождений" с руководством

Георгий Цнобиладзе не стал продлевать контракт, но хотел бы в будущем сотрудничать с театром Главный режиссер Алтайского краевого театра драмы имени Шукшина Георгий Цнобиладзе не стал продлевать контракт с учреждением культуры и покинет его по собственному желанию из-за творческих разногласий с руководством.

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