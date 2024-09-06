Главреж театра драмы на Алтае заявил об уходе из-за "расхождений" с руководством

Георгий Цнобиладзе не стал продлевать контракт, но хотел бы в будущем сотрудничать с театром Главный режиссер Алтайского краевого театра драмы имени Шукшина Георгий Цнобиладзе не стал продлевать контракт с учреждением культуры и покинет его по собственному желанию из-за творческих разногласий с руководством.