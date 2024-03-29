РАЙОННЫЙ МАСШТАБ
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РАЙОННЫЙ МАСШТАБ

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  • Ole Ole
    Браво! ❤️Апексимова посети...
  • Сергей Шендо
    плёнку проявляют. фотографии печатают - жертвы егэНа улице Академик...
  • Людмила
    жаль кисюлю !На улице Маршала ...

В Щукине взяли с поличным двух наркокурьеров

Полицейские пресекли незаконный сбыт в Щукине наркотиков в особо крупном размере. Об этом сегодня сообщила пресс-служба УВД по СЗАО, «Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по СЗАО задержали двух жительниц Подмосковья, подозреваемых в попытке сбыта наркотических средств через тайники-закладки.

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