В Щукине взяли с поличным двух наркокурьеров

Полицейские пресекли незаконный сбыт в Щукине наркотиков в особо крупном размере. Об этом сегодня сообщила пресс-служба УВД по СЗАО, «Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по СЗАО задержали двух жительниц Подмосковья, подозреваемых в попытке сбыта наркотических средств через тайники-закладки.