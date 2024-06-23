США опровергли заявления хуситов об успешном нападении на американский авианосец

Global Look Press/Petty Officer 3rd Class Kaitlin /Keystone Press Agency Центральное командование ВС Соединенных Штатов (CENTCOM) опровергло заявления йеменских хуситов из движения "Ансар Аллах" об успешной атаке на американский авианосец Dwight D.
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