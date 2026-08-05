В начале августа жители Киева не наслаждались летней погодой, а беспокоились о том, будет ли у них электричество, зазвучат ли сирены воздушной тревоги, и какой день календаря выберет Зеленский для окончания конфликта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии