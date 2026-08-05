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Киев заговорил о мире. Ситуация на фронте загнала Зеленского в угол

Киев заговорил о мире. Ситуация на фронте загнала Зеленского в угол

В начале августа жители Киева не наслаждались летней погодой, а беспокоились о том, будет ли у них электричество, зазвучат ли сирены воздушной тревоги, и какой день календаря выберет Зеленский для окончания конфликта.

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