Ода виноделам Молдовы от поэта-хулигана

Известный шоумен, церемониймейстер, обладатель звания «Лучший тамада мира», председатель Фонда поддержки православной церкви в Молдове, обладатель ордена Почета Павел Дуганов в присущей ему манере оригинально, в стихах, поблагодарил за труд молдаван-виноделов, посвятив им оду.