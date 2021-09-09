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Производство мягких лекарственных форм запущено в Новосибирской области

Производство мягких лекарственных форм запущено в Новосибирской области

В рабочем поселке Сузун начал работу производственный корпус, построенный новосибирской компанией Renewal («Производственная фармацевтическая компания Обновление») В линейку Renewal входит более 130 препаратов из основных терапевтических групп.

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