Производство мягких лекарственных форм запущено в Новосибирской области

В рабочем поселке Сузун начал работу производственный корпус, построенный новосибирской компанией Renewal («Производственная фармацевтическая компания Обновление») В линейку Renewal входит более 130 препаратов из основных терапевтических групп.
В рабочем поселке Сузун начал работу производственный корпус, построенный новосибирской компанией Renewal («Производственная фармацевтическая компания Обновление») В линейку Renewal входит более 130 препаратов из основных терапевтических групп.
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