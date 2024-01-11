В Мордовии бывший представитель организации признан виновным в коммерческом подкупе на сумму более 8 млн рублей

В Мордовии вынесен приговор в отношении бывшего начальника отдела материально-технического снабжения коммерческой организации, признанного виновным в совершении 6 эпизодов преступления, предусмотренного чч.
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