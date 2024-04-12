Спецтехнику отправили мангистауские власти для берегоукрепительных работ в Атырау

Под руководством акимата Мангистауской области совместно с крупными производственными предприятиями 11 апреля была отправлена техника для берегоукрепительных работ, сообщает Центр общественных коммуникаций.
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