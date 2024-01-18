Экс-игрок Деменко заявил, что "Спартак" хочет сохранить защитника Джикию

Бывший футболист сборной России и московского "Спартака" Максим Деменко, который также выступал за петербургский "Зенит" и "Краснодар", заявил, что капитан и защитник красно-белых Георгий Джикия уже мог бы покинуть клуб, если бы этого хотел.