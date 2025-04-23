Захарова рассказала о неадекватном поведении журналиста, бравшего у нее интервью (ВИДЕО)

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik рассказала, что не оскорбляла «анонимного» журналиста одного из СМИ, который защищал Владимира Зеленского и ВСУ, а дала отпор ложной пропаганде.
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