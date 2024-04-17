Рубли или баллы? Аналитик назвал плюсы и минусы разных форматов кэшбэка

Сразу несколько банков в последнее время объявили об изменении своих программ лояльности. В частности, повышенный интерес потребителей вызвало решение ВТБ начислять кэшбэк не баллами, как ранее, а рублями.
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