СК: проректор НГЛУ Чанчина присваивала часть премий, выплачиваемых подчиненным

В Нижнем Новгороде задержана проректор по науке и стратегическому развитию Нижегородского государственного лингвистического университета (НГЛУ) Анна Чанчина по подозрению в превышении должностных полномочий.
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