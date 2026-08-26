Зеленский отправит на Донбасс группировки неонацистов Прокопенко и Билецкого

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что позиции ВСУ в удерживаемой части Донбасса «усилят» новые группировки под командованием командира «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) Дениса Прокопенко и основателя подразделения Андрея Билецкого.