Чего вам может стоить недосыпание

Почему недосыпание увеличивает риск рака, инфаркта и болезни Альцгеймера, и что с этим можно сделать Мэтью Уокер научился бояться вопроса «Чем занимаетесь?» На вечеринках он знаменует конец приятного вечера; после этого его новые знакомые начинают цепляться к нему, как плющ.