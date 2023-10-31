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Китай

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Си Цзиньпин выразил соболезнования президенту Казахстана в связи со взрывом на шахте

Пекин, 30 октября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник направил телеграмму президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, в которой выразил соболезнования в связи с аварией на шахте в Карагандинской области страны.

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