Чемпионат Англии. «Эвертон» примет «Ньюкасл»

«Арсенал» проиграл «Ливерпулю» (0:2) в перенесенном матче 27-го тура Премьер-лиги. «Тоттенхэм» на выезде победил «Брайтон» (2:0) в перенесенном матче 16-го тура.
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