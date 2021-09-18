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Французский бумеранг

Французский бумеранг

Здравствуйте, сегодня мы о карме. Помните этого милого человека на скутере? Франсуа Олланд, президент Франции; парень, отважно отобравший у русских уже оплаченные «Мистрали».

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