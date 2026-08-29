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Авторадио

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Эксперты рассказали, как помочь ребенку адаптироваться к школе

Около 1,5 млн первоклассников сядут за парты 1 сентября. Их учебный год будет короче, чем у остальных, и составит 33 недели вместо 34.

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