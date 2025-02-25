25 собак, которые сделают ваш день счастливее

Что может быть лучше озорных и забавных щенков, способных вмиг поднять вам настроение? Правильно, ничего! Поэтому мы подготовили подборку действительно мимимишных и добрых снимков, которые заставят вас улыбнуться.
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