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Ольховский оценил игру Рублева и Медведева в первом матче Итогового

Ольховский оценил игру Рублева и Медведева в первом матче Итогового

Знаменитый в прошлом российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал для "Газеты.Ru" первый матч мужского Итогового турнира, в котором Андрей Рублев в трех сетах одолел своего соотечественника Даниила Медведева - 6:7 (7-9), 6:3, 7:6 (9-7).

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