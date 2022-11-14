Ольховский оценил игру Рублева и Медведева в первом матче Итогового

Знаменитый в прошлом российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал для "Газеты.Ru" первый матч мужского Итогового турнира, в котором Андрей Рублев в трех сетах одолел своего соотечественника Даниила Медведева - 6:7 (7-9), 6:3, 7:6 (9-7).