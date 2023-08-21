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Зачем Боррель решил оскорбить Россию

Зачем Боррель решил оскорбить Россию

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель назвал Россию «экономическим карликом» и «бензоколонкой».

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Комментарии
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Алексей Горшков
Это же ЗДОРОВО,что нам противостоят такие ИДИОТЫ !!! Полное ощущение,что &quot;майданутые&quot; их покусали - и теперь не &quot;Украина - це Европа&quot;,а &quot;Европа - це Украина&quot;! И посмотрите на элиты Запада - они не просто ДЕГРАДИРОВАЛИ - а вообще превратились в ПРОГРЕССИРУЮЩИХ ИДИОТОВ - там &quot;бал правят&quot; ПРИДУРКИ типа Бербок,с её &quot;360 градусами&quot;, Кличко с его &quot;мудризмами&quot;, прочие Урсулы,Олафы,Эммануэли и т.д., и т.п., возглавляемые самоходным дедом Байденом,здоровающимся с пустотой!
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