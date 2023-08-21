Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель назвал Россию «экономическим карликом» и «бензоколонкой».
Зачем Боррель решил оскорбить Россию
Комментарии
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Алексей Горшков
Это же ЗДОРОВО,что нам противостоят такие ИДИОТЫ !!! Полное ощущение,что "майданутые" их покусали - и теперь не "Украина - це Европа",а "Европа - це Украина"! И посмотрите на элиты Запада - они не просто ДЕГРАДИРОВАЛИ - а вообще превратились в ПРОГРЕССИРУЮЩИХ ИДИОТОВ - там "бал правят" ПРИДУРКИ типа Бербок,с её "360 градусами", Кличко с его "мудризмами", прочие Урсулы,Олафы,Эммануэли и т.д., и т.п., возглавляемые самоходным дедом Байденом,здоровающимся с пустотой!
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6 час.
TG
Tatyana Gridchina
Зачем им вообще что то отвечать? Пусть остаются в своём слабоумии и напыщенности, легче бороться с такими идиотами.
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5 час.
Юлия Белова
К психиатру! Человек живет в мире иллюзий...
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4 час.
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