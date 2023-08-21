Зачем Боррель решил оскорбить Россию

Алексей Горшков

Это же ЗДОРОВО,что нам противостоят такие ИДИОТЫ !!! Полное ощущение,что "майданутые" их покусали - и теперь не "Украина - це Европа",а "Европа - це Украина"! И посмотрите на элиты Запада - они не просто ДЕГРАДИРОВАЛИ - а вообще превратились в ПРОГРЕССИРУЮЩИХ ИДИОТОВ - там "бал правят" ПРИДУРКИ типа Бербок,с её "360 градусами", Кличко с его "мудризмами", прочие Урсулы,Олафы,Эммануэли и т.д., и т.п., возглавляемые самоходным дедом Байденом,здоровающимся с пустотой!