Мерц признал «драматическое» поражение ХДС на выборах в Саксонии-Анхальте

Канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что его партия Христианско-демократический союз (ХДС) потерпела «драматическое поражение» на выборах в земельный парламент Саксонии-Анхальт, на которых победу одержала оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» (АдГ).
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