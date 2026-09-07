Мерц признал «драматическое» поражение ХДС на выборах в Саксонии-Анхальте

Канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что его партия Христианско-демократический союз (ХДС) потерпела «драматическое поражение» на выборах в земельный парламент Саксонии-Анхальт, на которых победу одержала оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» (АдГ).