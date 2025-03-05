NYT: помощь США может быстро возобновиться в случае уступок Киева

Представители администрации президента США Дональда Трампа предположили, что приостановка помощи Украине может длиться недолго, если Владимир Зеленский пойдет на уступки Белому дому, сообщает New York Times.
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