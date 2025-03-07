Трансатлантический раскол: роль Джей Ди Вэнса и возвращение Трампа

Возвращение Дональда Трампа вызывает беспокойство в Европе из-за возможного раскола с США. Вице-президент Джей Ди Вэнс усиливает эти опасения, критикуя Евросоюз за цензуру на Мюнхенской конференции, подчёркивая разрыв общих ценностей с Америкой.
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