Сигналы из Кремля: рубль получает шанс на рост

Снижение объемов покупки валюты и золота по бюджетному правилу стало первым сигналом в пользу возможного укрепления рубля: с 7 сентября Минфин и ЦБ сократили ежедневные закупки с 6 млрд до 1,92 млрд рублей – в три раза.
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