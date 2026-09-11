Сигналы из Кремля: рубль получает шанс на рост

Снижение объемов покупки валюты и золота по бюджетному правилу стало первым сигналом в пользу возможного укрепления рубля: с 7 сентября Минфин и ЦБ сократили ежедневные закупки с 6 млрд до 1,92 млрд рублей – в три раза.