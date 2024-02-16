Обжалованию не подлежит: «серый кардинал» Хиллари Клинтон списала Байдена – слишком возрастной

Старину Байдена, похоже начинают сливать уже самые «верхи» Демпартии США. Потому что мы всякое уже повидали: и крупные спонсоры высказывали недовольство, и крупнейшие издания вроде The Washington Post… Но, когда подтянулась сама Хиллари Клинтон, её императорское величество, и публично заявила, что возраст Байдена – это серьёзная проблема, которая ставит под сомнение, надо ли ему идти на второй срок – вот это уже совсем серьёзная заявочка.