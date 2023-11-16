Финская корысть перешла границы: Сауну и коттедж русского генконсульства будут сдавать в аренду

В Финляндии приняли решение зарабатывать на всём, что можно продать и сдать в аренду. Такой вывод можно сделать по желанию финнов сдавать в частные руки сауну и коттедж, которые ранее были переданы в пользование русскому генконсульству.
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