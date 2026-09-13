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Регионы России

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HP представила мини-ПК Star Desk Mini с процессорами Intel Core Ultra

HP представила мини-ПК Star Desk Mini с процессорами Intel Core Ultra

Покупателям доступны два варианта процессоров: Intel Core Ultra 5 325 с 8 ядрами и 8 потоками при энергопотреблении 55 Вт либо Core Ultra 7 356H с 16 ядрами и 16 потоками при 65 Вт.

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