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SPLETNIK

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"Тут продают одежду или детей?". Наталья Давыдова и другие блогеры раскритиковали бренд Patrino из-за "сексуализации" детей

"Тут продают одежду или детей?". Наталья Давыдова и другие блогеры раскритиковали бренд Patrino из-за "сексуализации" детей

Бренд детской одежды Patrino оказался в центре скандала из-за обвинений в "сексуализации" детей. Поводом стали спорные фото в карточках товаров на сайте сети "Детского мира", на которые обратила внимание блогерша Татьяна Журова.

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