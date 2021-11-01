Swissinfo: война в Донбассе будет продолжаться ещё долго

В то время как глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис отправился с официальным визитом в Киев, швейцарская национальная телерадиокомпания SRG SSR опубликовала на своём сайте Swissinfo большое интервью с экс-послом Швейцарии на Украине Тони Фришером, который хорошо знает ситуацию не только в Киеве, но и в Донбассе, ведь он был координатором рабочей группы ОБСЕ по гуманитарным вопросам в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию.