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Царьград

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Проникшую в Брянскую область украинскую ДРГ ликвидировали

Проникшую в Брянскую область украинскую ДРГ ликвидировали

Разведывательно-диверсионная группа ВСУ, которая проникла на территорию Брянской области, была полностью ликвидирована.

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