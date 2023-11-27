Депутат от «Слуги народа» призвала к отставке главкома ВСУ Залужного

При этом представитель президента Украины в Раде Федор Вениславский осудил высказывания Безуглой.<strong>Депутат пропрезидентской украинской фракции «Слуга народа» Марьяна Безуглая написала в Facebook*, что главнокомандующий Вооруженными силами страны Валерий Залужный не представил план «замысла на 2024 год» во время «непубличной дискуссии» с военными и должен уйти в отставку.