Один из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» задолжал приставам

Сумма не самая большая – 5 тысяч рублей Один из фигурантов дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Диловар Исломов (внесен в список террористов и экстремистов) задолжал приставам пять тысяч рублей, пишет «РИА Новости».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии