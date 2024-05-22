Один из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» задолжал приставам

Сумма не самая большая – 5 тысяч рублей Один из фигурантов дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Диловар Исломов (внесен в список террористов и экстремистов) задолжал приставам пять тысяч рублей, пишет «РИА Новости».