5 случаев, когда сериалы провоцировали взрывы продаж

Можно назойливо и за бешеные деньги рекламировать по телевизору свою фирму и ее товары, а можно совершенно бесплатно попасть в популярный сериал и прославиться на весь мир! «Лучше звоните Солу» — кафе Сinnabon фото: кадр из сериалаСотрудничество создателей сериала «Во все тяжкие», а затем и «Лучше звоните Солу» с торговой маркой Cinnabon, производящей булочки с корицей, началось случайно.