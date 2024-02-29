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5 случаев, когда сериалы провоцировали взрывы продаж

5 случаев, когда сериалы провоцировали взрывы продаж

Можно назойливо и за бешеные деньги рекламировать по телевизору свою фирму и ее товары, а можно совершенно бесплатно попасть в популярный сериал и прославиться на весь мир! «Лучше звоните Солу» — кафе Сinnabon фото: кадр из сериалаСотрудничество создателей сериала «Во все тяжкие», а затем и «Лучше звоните Солу» с торговой маркой Cinnabon, производящей булочки с корицей, началось случайно.

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