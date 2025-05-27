Путин обновил схему подготовки чиновников в России

Президент Владимир Путин построил новую систему подготовки управленцев. На заседании набсовета АНО «Россия — страна возможностей» (РСВ) 27 мая президент Владимир Путин заявил, что эта платформа позволяет людям с идеями и стремлениями занимать руководящие должности.
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