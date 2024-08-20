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Царьград

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Учёные назвали доступный корнеплод, значительно улучшающий здоровье

Учёные назвали доступный корнеплод, значительно улучшающий здоровье

Всего 100 граммов моркови в день способны заметно оздоровить организм.В ходе исследования было установлено, что регулярное потребление моркови способствует повышению уровня антиоксидантов в коже молодых людей.

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