Учёные назвали доступный корнеплод, значительно улучшающий здоровье

Всего 100 граммов моркови в день способны заметно оздоровить организм.В ходе исследования было установлено, что регулярное потребление моркови способствует повышению уровня антиоксидантов в коже молодых людей.
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