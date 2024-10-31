Взяли прямо в кровати: В Тобольске замруководителя отдела миграции МВД организовал канал незаконной миграции

Что-то мало дали за такое и тетушек обошли вниманием правоохранительные органы! Почему? А у всех счастливых правооблалюдателей ВНЖ,РВП и гражданства России аннулировать, ибо рреоьреиены были незаконным путем

TB

Tatyana Boyko

Проверить надо таких тетушек по всей России! Знаю точно, что много резиновых квартир, сами же иностранцы и хвастали. Это в любом месте, особенно в глуши. Проверяйте, не стесняйтесь, многих отправите на семь лет!