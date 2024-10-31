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Взяли прямо в кровати: В Тобольске замруководителя отдела миграции МВД организовал канал незаконной миграции

Взяли прямо в кровати: В Тобольске замруководителя отдела миграции МВД организовал канал незаконной миграции

Avia.pro - СМИ «Регистрационные чудеса: о бюрократии и предприимчивости по-тобольски». В Тобольске развернулась история, достойная пера классиков.

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Комментарии
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Лариса Галахова
Что-то мало дали за такое и тетушек обошли вниманием правоохранительные органы! Почему? А у всех счастливых правооблалюдателей ВНЖ,РВП и гражданства России аннулировать, ибо рреоьреиены были незаконным путем
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5 час.
TB
Tatyana Boyko
Проверить надо таких тетушек по всей России! Знаю точно, что много резиновых квартир, сами же иностранцы и хвастали. Это в любом месте, особенно в глуши. Проверяйте, не стесняйтесь, многих отправите на семь лет!
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4 час.
ИИ
Иван Иванов
Возвращать прописку с нормами на человека....И запретить  прописку НЕ РОДСТВЕННИКАМ...
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2 час.

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